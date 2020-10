The Voice Kids 2020 - Demi-Finale : Zoé chante "je sais pas" de Céline Dion (Team Soprano)

En savoir plus sur Soprano

Zoé est un petit bijou. Faussement fragile, notre talent ose l’impossible, toujours. Une voix délicate et pourtant sans faille, Zoé n’a cessé de faire craquer son coach. Pour la demi -finale, Zoé casse les codes et décide de s’attaquer à un monument de la chanson française : Céline Dion. Rien que ça ! Et ce titre « Je sais pas » en hommage à sa famille car ce petit chou ne peut vivre sans elle. Extrait de la demi-finale de The Voice Kids du 3 octobre 2020 – Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.