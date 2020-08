The Voice Kids 2020 - Diodick chante "Mirza" de Nino Ferrer

En savoir plus sur Patrick Fiori

Le prochain talent qui monte sur scène déborde d’énergie. Il s’agit de Diodick, 10 ans. Diodick, qui signifie « enfant de Dieu » en celte, est originaire du Mans. C’est une enfant pleine de vie, une vraie « pile électrique ». La jeune fille chante depuis toujours avec sa maman et a toujours rêvé de participer à The Voice Kids. A l’école, la jeune fille était souvent moquée par ses camarades car elle était petite et ce soir elle veut prouver à tout le monde que l’on peut être petite mais avoir une grande voix. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission du 22 août 2020. Retrouvez les replays, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1