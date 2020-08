The Voice Kids 2020 - Elaia chante "Love on the Brain" de Rihanna

En savoir plus sur Patrick Fiori

Ce soir, Elaia interprète le titre « Love on the brain » de Rihanna. Elaia est une jeune collégienne, originaire d’Athis-Mons, débordante d’énergie. Grâce à sa maman, la jeune fille a deux passions dans la vie: le chant et la danse, qu’elle pratique partout et tout le temps. Fan de chanteuses à voix, Elaia réalise son rêve ce soir en participant à The Voice Kids, d’autant plus qu’elle fête ses 12 ans le jour de son audition à l’aveugle. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission du 22 août 2020. Retrouvez les replays, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1