The Voice Kids 2020 - Finale - Ema chante « Your Song » d’Elton John (Team Patrick Fiori)

Pour cette finale de The Voice Kids, Ema interprète « Your Song » d’Elton John. La jeune fille de 11 ans a réalisé son rêve en participant à l’aventure, le tout en déclenchant les 4 buzz des coachs ! Il faut dire que sa reprise de « Les filles d’aujourd’hui » de Vianney et Joyce Jonathan n’a laissé personne indifférent. Sur une chanson technique comme « Somebody That I Used To Know » de Gotye ft. Kimbra, Ema a remporté le challenge des Battles haut la main. Toujours parée pour les défis, elle a tenu pour la demi-finale à chanter « Memory » de Barbra Streisand, une des chansons les plus difficiles de la diva ! Elle persévère dans l’anglais pour la finale, en interprétant « Your Song » d’Elton John. Extrait de la finale de The Voice Kids du 10 octobre 2020 – Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.