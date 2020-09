The Voice Kids 2020 – Emilia vs Naomi vs Marilou chantent « Rolling in the Deep » d’Adele (Team Kendji Girac)

En savoir plus sur Kendji Girac

Pour cette première soirée des Battles, Emilia, Naomi et Marilou interprètent « Rolling in the Deep » d’Adèle. Un choix musical audacieux mais que leur coach, Kendji Girac, voit comme un challenge à la hauteur de ce trio, porteur de voix pour le moins costaudes. Au-delà de l’objectif de réussir cette nouvelle prestation, les Battles de The Voice Kids représentent un double défi pour Emilia, Naomi et Marilou qui doivent aussi respectivement chanter sans guitare, incarner davantage ses textes et mieux gérer ses placements. Extrait de l’émission du 19 septembre 2020. Retrouvez les replay, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1.