The Voice Kids 2020 - Enzo chante "Can’t Hold us" de Ryan Lewis et Macklemore

Ce soir, Enzo chante « Can’t Hold us » de Ryan Lewis et Macklemore. Enzo, grand fan de football et de Mbappé, chante depuis tout petit. Il découvre le rap grâce à son frère qui lui fait écouter Eminem et d’autres rappeurs. Et comme le jeune garçon veut faire comme son frère, il commence aussi à chanter et à rapper. Pour lui, le rap c’est « crazy » car il peut sauter partout, se lâcher. Depuis 3 ans, Enzo vit à Hong Kong. Pour The Voice Kids, il a fait un très long voyage donc ce soir, il compte bien tout donner sur scène. Extrait de l’émission du 5 septembre 2020. Retrouvez les replays, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1.