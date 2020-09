The Voice Kids 2020 - Eva chante "Tears dry on their own" de Amy Winehouse

En savoir plus sur Jenifer

Pour cette quatrième soirée des auditions à l’aveugle, Eva interprète « Tears dry on their own » d’Amy Winehouse. La première fois qu’Eva a chanté, c’était par hasard, en vacances, lors d’un karaoké. La jeune fille qui ne chantait que sous sa douche, a surpris tout le monde. Depuis, elle n’a jamais lâché le chant. Sur la scène de The Voice Kids, Eva interprète « Tears dry on their own » une chanson de Amy Winehouse, « une légende » pour elle, pour toucher les coachs mais surtout pour faire pleurer son papa. Extrait de l’émission du 12 septembre 2020. Retrouvez les replay, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1.