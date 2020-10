The Voice Kids 2020 - Finale - Abdellah & Kendji chantent "Bella Ciao" de Maître Gims

En savoir plus sur Kendji Girac

Pour la finale, Abdellah et Kendji Girac interprètent « Bella Ciao ». Fan de Slimane, Abdellah veut marcher dans les traces de son idole et remporter l’aventure The Voice Kids ! A l’instar de Kendji Girac, il est très fier de ses origines et n’a pas hésité lors de ses prestations, à rendre hommage à sa culture marocaine. Pour cette dernière étape, Abdellah et Kendji Girac interprètent ensemble le titre « Bella Ciao », une prestation où leur alchimie fait des étincelles ! Extrait de la finale de The Voice Kids du 10 octobre 2020 – Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.