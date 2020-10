The Voice Kids 2020 - Finale - Ema & Patrick Fiori chantent "Fan" de Pascal Obispo

Pour la finale, Ema et Patrick Fiori interprètent « Fan » de Pascal Obispo. Pour celle qui a multiplié les concours de chant, se retrouver en finale de The Voice Kids représente une véritable consécration. Malgré sa nature timide, Ema a toujours fait face aux défis qui s’imposaient devant elle et assurer les prestations en live sur la scène de The Voice Kids. Pour cette dernière étape, Ema et son coach Patrick Fiori chantent « Fan », le tube fédérateur de Pascal Obispo ! Extrait de la finale de The Voice Kids du 10 octobre 2020 – Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.