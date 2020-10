The Voice Kids 2020 - Finale - Enzo chante "Uncover" de Zara Larsson (Team Soprano)

En savoir plus sur Soprano

Pour cette finale de The Voice Kids, Enzo interprète « Uncover » de Zara Larsson. Souvenez-vous, ce petit rappeur de 10 ans se donnait corps et âme pendant les auditions à l’aveugle, avec sa reprise de « Can’t Hold Us » de Macklemore & Ryan Lewis. Et lors de Battles enflammées où la chanson « Empire State of Mind » de Jay-Z et Alicia Keys était à l’honneur, c’est encore sa petite bouille et son énergie du tonnerre qui ont fait la différence ! En reprenant le classique d’Eminem, « Lose Yourself », Enzo a prouvé qu’il avait toutes ses chances de gagner l’aventure. Pour la première fois, il délaisse le rap pour s’attaquer au titre « Uncover » de la popstar Zara Larsson. Extrait de la finale de The Voice Kids du 10 octobre 2020 – Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.