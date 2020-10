The Voice Kids 2020 - Finale - Lissandro chante "Blame It On the Boogie" des Jackson 5 (Team Jenifer)

En savoir plus sur Jenifer

Pour cette finale de The Voice Kids, Lissandro interprète « Blame It On the Boogie » des Jackson 5. Impossible de passer à côté du phénomène de 10 ans ! Lors des auditions à l’aveugle, il a fait revivre l’esprit du King en reprenant « Too Much » d’Elvis Presley. Un rythme évident et une voix en or qui ont également porté leurs fruits lors des Battles. En effet, Lissandro a triomphé face à Jeremy et Ferdinand grâce à son interprétation impressionnante du titre de Jacques Dutronc, « Les Playboys ». Fidèle à son ADN rock, il a une fois de plus mis le feu à la scène avec sa version de « One way or another » de Blondie. Pour cette grande finale, la petite boule d’énergie s’attaque à un autre monument de la chanson : « Blame It On the Boogie » des légendaires Jackson 5 ! Extrait de la finale de The Voice Kids du 10 octobre 2020 – Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.