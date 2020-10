The Voice Kids 2020 - Finale - Rania chante "All by Myself" de Céline Dion (Team Soprano)

En savoir plus sur Soprano

Pour cette finale de The Voice Kids, Rania interprète « All by Myself » de Céline Dion. La petite sœur de Sara (talent de Jenifer) avait retourné les 4 fauteuils grâce à sa prestation habitée du titre « Listen » de Beyoncé. Face aux redoutables Flora et Myriam, elle est parvenue à tirer son épingle du jeu lors des Battles, en transportant le jury « Dans un autre monde » avec son interprétation du hit de Céline Dion. Et lors de la demi-finale, son « SOS d’un terrien en détresse » a été plus qu’entendu ! Pour la finale, Rania renoue avec la grande Céline Dion en chantant « All by Myself » ! Extrait de la finale de The Voice Kids du 10 octobre 2020 – Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.