The Voice Kids 2020 - Finale - Rébecca & Patrick Fiori chantent "Chanson sur ma drôle de vie" de Véronique Sanson

Pour la finale, Rébecca et Patrick Fiori interprètent « Chanson sur ma drôle de vie » de Véronique Sanson. Petite par la taille, grande par le talent ! Tout au long de l’aventure, la jeune fille de 9 ans a fait preuve d’une force de caractère et d’une sensibilité artistique impressionnantes. Elle maîtrise autant sa voix que son violon, son compagnon qui ne la quitte jamais. En duo avec Patrick Fiori, Rébecca chante « Chanson sur ma drôle de vie » de Véronique Sanson. Extrait de la finale de The Voice Kids du 10 octobre 2020 – Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.