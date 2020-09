The Voice Kids 2020 - Gabrielle chante "Hurt" de Christina Aguilera

En savoir plus sur Jenifer

Ce soir, Gabrielle chante Hurt de Christina Aguilera. Gabrielle, 13 ans, est une jeune fille au fort caractère. Chez elle, tout le monde joue du piano. C’est donc depuis son plus jeune âge qu’elle baigne dans cet univers. Voyant sa grande sœur chanter, Gabrielle veut faire pareil et commence alors à s’accompagner. Cette passionnée de mode aime les chanteuses à voix et elle se présente sur la scène de The Voice Kids en reprenant un titre de l’une d’entre elles: « Hurt » de Christina Aguilera. Extrait de l’émission du 5 septembre 2020. Retrouvez les replays, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1.