The Voice Kids 2020 - Inès chante "Un jour au mauvais endroit" de Calogero

Ce soir, Inès monte sur la scène de The Voice pour interpréter le titre « Un jour au mauvais endroit » de Calogero. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission du 22 août 2020. Retrouvez les replays, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1