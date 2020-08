The Voice Kids 2020 - Jérémy chante "Le chanteur malheureux" de Claude François

En savoir plus sur Jenifer

Ce soir, Jérémy interprète le titre « Le chanteur malheureux ». Jérémy, 14 ans, se considère comme quelqu’un « d’extraverti et cash ». Le jeune homme originaire de Rouen se passionne pour la musique à l’âge de 8 ans lorsqu’il découvre les chansons de Claude François. Depuis, le jeune garçon ne cesse de rendre hommage à son idole, sur scène : « pour continuer de donner un sens à sa vie après sa disparition ». Sur la scène de The Voice Kids, Jérémy espère séduire les coachs avec sa voix étonnante, en reprenant évidemment un titre de Claude François « le chanteur malheureux ». Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission du 22 août 2020. Retrouvez les replays, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1