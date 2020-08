The Voice Kids 2020 - Jody chante "Histoire éternelle" de Lucie Dolène (B.O de La Belle et la bête)

En savoir plus sur Kendji Girac

Le dernier talent de la soirée s’apprête à monter sur scène. Il s’agit de Jody. Ce soir, le jeune garçon chante « Histoire éternelle » de Lucie Dolène (B.O de La Belle et la bête). Originaire de la Réunion, Jody, 13 ans, sait déjà qu’il veut être artiste. Le jeune garçon aime la scène, la lumière, les paillettes. C’est grâce à sa maman qu’il commence à chanter et aujourd’hui il prend des cours et ne cesse de chanter partout, tout le temps. Pour Jody, participer à The Voice Kids est une consécration, l’aboutissement de tout son travail. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission du 22 août 2020. Retrouvez les replays, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1