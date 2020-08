The Voice Kids 2020 - Julien chante "Vivre ou survivre" de Daniel Balavoine

En savoir plus sur Patrick Fiori

Ce soir, Julien interprète « Vivre ou survivre » de Daniel Balavoine. A 12 ans, le jeune suisse est passionné de casse-têtes, de mathématiques et de capitales. A l’âge de 8 ans, alors qu’il va au karaoké avec sa famille, il se découvre une passion pour le chant. Depuis le jeune garçon fait partie du groupe de musique familial et se produit sur quelques scènes en Suisse. Pour Julien, chanter est un véritable plaisir car cela lui permet de transmettre quelque chose aux gens. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission du 22 août 2020. Retrouvez les replays, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1