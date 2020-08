The Voice Kids 2020 - Kendji Girac reprend "Bella" de Maître Gims

En savoir plus sur Kendji Girac

Souvenez-vous ! C'était en 2014. Kendji Girac se présentait devant les coachs de The Voice avec sa reprise de "Bella" de Maître Gims. Seul Mika avait appuyé sur le bouton rouge. Six années plus tard, l'artiste qui a vendu depuisplus 4 millions d’albums, reprend le titre qui l'a fait connaître : "Bella" de Maître Gims. Extrait de l’émission du 22 août 2020. Retrouvez les replays, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1