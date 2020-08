The Voice Kids 2020 - Lissandro chante "Too Much" d’Elvis Presley

En savoir plus sur Jenifer

C’est au tour de Lissandro, 10 ans de monter sur scène. Ce soir, le garçon originaire de Theding interprète le titre « Too Much » d’Elvis Presley. C’est à l’âge de 5 ans que Lissandro se passionne pour la musique. Grâce à son papa, il découvre Elvis Presley qui devient son idole. Ce qui lui vaut d’ailleurs le surnom de « Elvissandro ».Lissandro est un enfant très joyeux et ce soir, il participe à The Voice Kids avant tout pour s’amuser. Extrait de l’émission de The Voice du 22 août 2020. Retrouvez les replays, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1