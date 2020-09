The Voice Kids 2020 - Lohi chante "Je veux être vieux" de Slimane

En savoir plus sur Jenifer

Ce soir, Lohi interprète le titre « Je veux être vieux » de Slimane. Lohi est un jeune surfeur de 13 ans (son prénom est d’ailleurs le nom d’une vague aux Maldives). Le jeune garçon a appris à chanter avec son grand-père, lui-même chanteur amateur dans des karaokés. Lohi rêve de devenir chanteur et acteur mais pour avoir un vrai métier, il aimerait être vendeur dans un magasin de surf. Ce soir, sur la scène de The Voice Kids, il interprète une chanson de Slimane « Je veux être vieux » pour faire honneur à son grand-père et aux personnes âgées. Il vient défendre un message positif : il faut toujours profiter de la vie. Extrait de l’émission du 5 septembre 2020. Retrouvez les replays, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1.