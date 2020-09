The Voice Kids 2020 - Marilou chante "Shake It off" de Taylor Swift

En savoir plus sur Kendji Girac

Pour cette quatrième soirée des auditions à l’aveugle, Marilou interprète « Shake It off » de Taylor Swift. Marilou découvre la musique à l’âge de 6 ans lorsqu’elle va voir une comédie musicale. A 9 ans, elle chante pour sa famille et c’est une révélation. Elle commence alors à prendre des cours de chant lyrique. Depuis, la jeune fille a changé de style musical et préfère chanter de la pop comme Ariana Grande, Taylor Swift… La scène, Marilou connaît, puisqu’elle fait déjà des concours mais avec The Voice Kids, elle veut se confronter à l’avis de 4 professionnels. Extrait de l’émission du 5 septembre 2020. Retrouvez les replay, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1.