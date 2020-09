The Voice Kids 2020 - Mathis chante "Et maintenant" de Gilbert Bécaud

Pour cette quatrième soirée des auditions à l’aveugle, Mathis interprète « Et maintenant » de Gilbert Bécaud. Mathis est une jeune bayonnais de 14 ans, en classe de quatrième. Auditeur de rap depuis l’âge de 5 ans, il développe un coup de cœur pour Soprano. Il voue alors un véritable culte au chanteur marseillais en interprétant ses textes du matin au soir. Un jour, il tente de chanter du Edith Piaf et découvre alors tout le potentiel d’un répertoire plus ancien. Sans renier ses premières amours, il décide tout de même de privilégier le chant. Séduit par la reprise du titre « Et maintenant » de Gilbert Bécaud par le regretté Gregory Lemarchal, il choisit à son tour de la réinterpréter sur la scène de The Voice Kids, pour rendre hommage à l’un de ses chanteurs préférés. Extrait de l’émission du 12 septembre 2020. Retrouvez les replay, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1.