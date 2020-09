The Voice Kids 2020 - Mathis réconforté par le jury

Avec son interprétation de la chanson « Et maintenant » de Gilbert Bécaud, Mathis n’est pas parvenu à convaincre le jury lors des auditions à l’aveugle. Malgré sa déception, il a pu compter sur le soutien des 4 coachs pour lui remonter le moral. Installé sur l’un des prestigieux fauteuils rouges, Mathis a pu recevoir les conseils bienveillants de Soprano, Jenifer, Kendji et Patrick. Ses larmes n’étant plus qu’un lointain souvenir, Mathis quitte la scène de The Voice Kids avec un grand sourire. Extrait de l’émission du 12 septembre 2020. Retrouvez les replay, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1.