The Voice Kids 2020 - Maxime chante "Tant con me quedara" de Jordi Barre

C’est un nouveau talent qui s’apprête à chanter devant les coachs. Agé de 9 ans, et originiaire de Perpignant, Maxime veut réaliser son rêve. Maxime est passionné de musique depuis tout petit. A la crèche déjà, il chantait toutes les comptines pour enfant. Le jeune garçon est fan de Gims mais ce soir, il veut rendre hommage à ses origines catalanes en reprenant une chanson en catalan et espère toucher les coachs. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission du 22 août 2020. Retrouvez les replays, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1