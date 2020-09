The Voice Kids 2020 - Maxime vs Tony vs Abdellah chantent « Hola Señorita » de Maître Gims et Maluma (Team Kendji Girac)

En savoir plus sur Kendji Girac

Pour cette première soirée des Battles, Maxime, Tony et Abdellah interprètent « Hola Senorita » de Maître Gims et Maluma. L’émotion provoquée par leur prestation lors des auditions à l’aveugle, ainsi que leur proximité avec l’univers latin, ont motivé Kendji Girac à les réunir pour s’affronter lors des Battles. Pour cela, le coach a misé sur la chanson « Hola Señorita » de Maître Gims et Maluma, un son reggaeton paré pour mettre l’ambiance. Si l’amusement est garanti pour Maxime, Tony et Abdellah, ils devront surmonter la difficulté d’interpréter une chanson à la fois en français et en espagnol ! Extrait de l’émission du 19 septembre 2020. Retrouvez les replay, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1.