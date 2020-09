The Voice Kids 2020 - Myriam chante "Je t’aime" de Lara Fabian

En savoir plus sur Lara Fabian

Ce soir, Myriam chante le titre « Je t’aime » de Lara Fabian. Myriam chante pour la 1ère fois lors d’un karaoké en vacances au Maroc. Face aux applaudissements du public, la jeune fille découvre avec surprise sa voix. De retour chez elle, elle demande à ses parents de prendre des cours de piano puis commence à se présenter à des concours de chant. Myriam aime les chanteuses qui ont de la puissance vocale et ce soir, elle reprend l’une d’entre elles dont sa maman est fan : Lara Fabian. Pour la jeune Marseillaise, The Voice Kids est le plus grand concours, c’est un rêve qui se réalise. Extrait de l’émission du 5 septembre 2020. Retrouvez les replays, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1.