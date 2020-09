The Voice Kids 2020 - Nathan chante "Someone You Loved" de Lewis Capaldi

En savoir plus sur Jenifer

Pour cette quatrième soirée des auditions à l’aveugle, Nathan interprète « Someone You Loved » de Lewis Capaldi. Nathan, 12 ans, habite Londres. Depuis tout petit, Nathan chante, sous sa douche. Plus tard, il prend des cours de piano mais sa professeure s’en va et le jeune garçon décide de rejoindre une chorale. Il se rend alors compte qu’il aime vraiment chanter et prend des cours particuliers à côté. The Voice Kids est un challenge lancé par sa professeure. C’est le 1er concours de Nathan qui compte bien relever le défi avec un titre de Lewis Capaldi « Someone You Loved ». Extrait de l’émission du 12 septembre 2020. Retrouvez les replay, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1.