The Voice Kids 2020 – Nathan vs Kanesha vs Lena chantent « Tombe » de Matt Pokora (Team Jenifer)

En savoir plus sur Jenifer

Pour cette première soirée des Battles, Nathan, Kanesha et Lena interprètent « Tombe » de Matt Pokora. Séduite par leur énergie communicative et leur sensibilité lors des auditions à l’aveugle, Jenifer a souhaité les réunir pour qu’ils se produisent tous les trois sur la scène de The Voice Kids. Pour la soirée des battles, ils chanteront le titre « Tombe » de Matt Pokora. Une musique pop enjouée et fun à l’image du trio. Et qui de mieux que Matt Pokora lui-même pour conseiller au mieux nos talents ? A travers leur prestation, Jenifer espère qu’ils parviendront à se laisser aller. Extrait de l’émission du 19 septembre 2020. Retrouvez le replay, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1.