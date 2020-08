The Voice Kids 2020 - Noémie chante "Creep" de Radiohead

En savoir plus sur Jenifer

Noémie, 12 ans, vit à Tahiti. A l’école, elle apprend le ukulélé qu’elle considère aujourd’hui comme son bouclier, qui la protège de tout. Alors qu’elle joue de son instrument fétiche devant ses parents, elle commence à chanter et fait pleurer sa maman. La jeune fille prend conscience qu’elle peut faire passer des émotions grâce à la musique. Sur la scène de The Voice Kids, Noémie se lance le challenge de faire pleurer son papa avec le titre « Creep » de Radiohead, qu’elle reprend accompagnée de son ukulélé. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission du 22 août 2020. Retrouvez les replays, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1