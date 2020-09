The Voice Kids 2020 - Patrick Fiori bouleversé par la prestation de Samvel

En savoir plus sur Patrick Fiori

A travers sa participation à l’émission, Samvel souhaitait « faire voyager Patrick Fiori » avec son interprétation du titre « Tun Im Hayreni » d’Arabo Ispiryan. Mission accomplie ! En plus d’obtenir une standing ovation, il est parvenu à déclencher le buzz de Patrick Fiori. « L’Arménie est un pays que j’affectionne particulièrement » lui confie son coach rêvé. Lui-même d’origine arménienne, il est visiblement bouleversé par cette performance qu’il qualifie d'«extraordinaire ». Il salue, avec une certaine émotion, le courage et l’élégance dont a fait preuve Samvel sur la scène de The Voice Kids. Extrait de l’émission du 12 septembre 2020. Retrouvez les replay, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1.