The Voice Kids 2020 - Qui est le gagnant de la saison ?

Ils étaient huit à pouvoir briguer le titre de The Voice 2020. Sara, Lissandro, Rébecca, Ema, Naomi, Abdellah, Rania et Enzo ont tout donné samedi soir. La compétition a été dure tant nos talents ont rivalisé de prouesse pour séduire les coachs et les téléspectateurs. Qu’il a été dur le choix du public tout d’abord pour sélectionner les 4 représentants du dernier carré. Puis en fin de soirée pour désigner le grand vainqueur de la saison. Extrait de la finale de The Voice Kids du 10 octobre 2020 – Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.