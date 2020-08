The Voice Kids 2020 - Rania chante "Listen" de Beyoncé

En savoir plus sur Soprano

Ce soir, Rania interprète « Listen » de Beyoncé. A 10 ans, la jeune fille originaire de Blois a déjà tout d’une grande star ! Rania aime chanter pour raconter des histoires et rendre les gens heureux. Passionnée des « chanteuses à voix », elle reprend ce soir un titre de Beyoncé « Listen ». Mais l’aventure The Voice Kids, Rania ne la vit pas seule. Sa grande sœur Sara y participe également. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission du 22 août 2020. Retrouvez les replays, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1