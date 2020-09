The Voice Kids 2020 - RARE ! Jenifer ne peut contenir son émotion

En savoir plus sur Jenifer

Voici un moment particulier. Un instant suspendu comme on aime vous partager sur MYTF1. Ce soir, pour cette deuxième soirée des auditions à l'aveugle, Antoine a décidé de reprendre un titre de sa chanteuse préférée : "Encore et encore" de Jenifer. Un exercice périlleux car on sait d'expérience que ce genre de choix n'est pas synomyne de buzz obligatoire. Hélas, au terme de sa prestation, Antoine a vu aucun coach se retourner. Jenifer, très émue, a trouvé les mots justes pour soulager la peine du jeune homme. Extrait de l’émission du 5 septembre 2020. Retrouvez les replays, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1.