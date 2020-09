The Voice Kids 2020 – Rebecca vs Martin vs Thomas chantent « Utile » de Julien Clerc (Team Patrick Fiori)

Pour cette première soirée des Battles, Rebecca, Martin et Thomas interprètent « Utile » de Julien Clerc. Ces jeunes talents ont su, à travers leur choix de chanson et leur prestation, toucher le cœur de Patrick Fiori lors des auditions à l’aveugle. Il voit en eux le potentiel pour interpréter le titre « Utile » de Julien Clerc, une chanson qui « traverse toutes les générations ». Avec Michael Youn comme « co-coach », l’équipe bénéficie d’un regard extérieur bienvenu. Pour Rebecca, Martin et Thomas, cette soirée des Battles est nouvelle occasion de marquer les esprits, tout en gommant leur défaut inhérent comme les gestes parasites, le stress ou la surinterprétation.Extrait de l’émission du 19 septembre 2020. Retrouvez les replay, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1.