L'étau se resserre pour nos talents. A la fin de la soirée, ils ne seront plus que huit. Huit talents prêts à tout pour remporter ce nouveau trophée. Qui de Lissandro, Lohi, Sara et Lena dans la team Jenifer, Alice, Rébecca, Samvel et Ema dans la team Patrick Fiori, Naomi, jody, Chiara et Abdellah dans la team Kendji Girac et Rania, Enzo, Zoé et Timéo dans la team Soprano gagneront leurs galons ?