The Voice Kids 2020 - Samvel chante "Tun Im Hayreni" de Arabo Ispiryan (Chant arménien)

En savoir plus sur Patrick Fiori

Pour cette quatrième soirée des auditions à l’aveugle, Samvel interprète « Tun Im Hayreni » de Arabo Ispiryan. Samvel est né en Arménie et vit depuis 6 ans en France. Chez lui, personne ne chante ou ne joue de la musique et son papa était contre son envie de chanter. C’est grâce à sa maman, qui l’a inscrit en cachette au Conservatoire que le jeune garçon a pu continuer sa passion. Aujourd’hui, Samvel va interpréter une chanson en arménien : « Tun Im Hayreni » de Arabo Ispiryan, pour rendre hommage à ses origines. Sur la scène de The Voice Kids, il va penser à sa famille, à l’Arménie et espère faire voyager Patrick Fiori. Extrait de l’émission du 12 septembre 2020. Retrouvez les replay, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1.