The Voice Kids 2020 - Sara chante "Figures" de Jessie Reyez

Après Rania, c’est au tour de Sara de monter sur scène. Sara est la grande sœur de Rania. Les deux jeunes filles sont inséparables mais c’est chacune leur tour qu’elles montent sur la scène de The Voice Kids. Cette passion pour le chant leur est venue de leur maman et ce soir, elles réalisent un rêve en famille. La « big sister » comme elle se surnomme, reprend « Figures » de Jessie Reyez. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission du 22 août 2020. Retrouvez les replays, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1