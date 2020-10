The Voice Kids 2020 - Finale - Sara chante "Je te promets" de Johnny Hallyday (Team Jenifer)

En savoir plus sur Jenifer

Pour cette finale de The Voice Kids, Sara interprète « Je te promets » de Johnny Hallyday. Très fusionnelle avec sa petite sœur Rania (talent de Soprano), elle a su faire son bout de chemin seule jusqu’à la dernière étape ! Non contente d’avoir subjugué les coachs avec sa reprise de « Figures » de Jessie Reyez, elle a laissé peu de chance à ses concurrentes lors des Battles. Son interprétation de « So Am I » d’Ava Max, l’a en effet propulsé vers la demi-finale. Demi-finale où Sara s’est attaquée à un gros morceau, « I Put A Spell On You » de Screamin’ Jay Hawkins. Un choix payant qui a scellé son destin vers la grande finale ! Sur la scène de The Voice Kids, Sara chante sa première chanson en français : « Je te promets » du regretté Johnny Hallyday. Extrait de la finale de The Voice Kids du 10 octobre 2020 – Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.