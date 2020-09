The Voice Kids 2020 – Sara vs Gabrielle vs Eva chantent « So Am I » d’Ava Max (Team Jenifer)

En savoir plus sur Jenifer

Pour cette première soirée des Battles, Sara, Gabrielle et Eva interprètent « So Am I » d’Ava Max. Malgré leur identité vocale propre à chacune, Jenifer a choisi de les réunir grâce à leur culture musicale similaire, proche du groove et de la soul. Baptisées les « Groove Girls », elles ont pu compter sur les conseils d’un certain Matt Pokora afin de les préparer à relever ce nouveau défi. Si les 3 jeunes filles compte « profiter un max », Gabrielle espère tout de même prendre sa revanche sur les auditions à l’aveugle et prouver à Jenifer qu’elle ne s’est pas retournée pour rien. Extrait de l’émission du 19 septembre 2020. Retrouvez les replay, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1.