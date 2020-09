The Voice Kids 2020 - Tchavolo chante "Moi aimer toi" de Vianney

En savoir plus sur Patrick Fiori

Pour cette quatrième soirée des auditions à l’aveugle, Tchavolo interprète « moi aimer toi » de Vianney. Issu de la communauté des gens du voyage à Angoulême, Tchavolo baigne dans la musique depuis toujours. Chez lui, tout le monde chante ou joue d’un instrument. C’est grâce à son grand-père qu’il apprend lui aussi à jouer de la guitare mais ne chante que lorsqu’il est seul. Un jour, son grand-père l’entend et le pousse à continuer. Même si Kendji est l’idole gipsy de Tchavolo, le jeune garçon veut montrer qu’il a son propre style, sa propre personnalité. Ce soir, sur la scène de The Voice Kids, il chante pour son grand-père le titre qui a révélé Vianney au grand public : « Moi aimer toi ». Extrait de l’émission du 12 septembre 2020. Retrouvez les replay, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1.