The Voice Kids 2020 – Timeo vs Diodick vs Maxence chantent « In My Blood » de Shawn Mendes (Team Soprano)

Pour cette première soirée des Battles, Timeo, Diodick et Maxence interprètent « In My Blood » de Shawn Mendes. Pour son second trio, le coach Soprano mise sur la polyvalence de Timeo, la personnalité de Diodick et la sensibilité de Maxence. Ils voient eux le potentiel pour interpréter une chanson en anglais, en l’occurrence « In My Blood » de Shawn Mendes. Avec l’appui de Dadju, les auto-proclamés « Sopra Daltons » apprendront à canaliser leur énergie et mieux s’écouter pour pouvoir offrir une performance digne de ce nom. Extrait de l’émission du 19 septembre 2020. Retrouvez les replay, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1.