The Voice Kids 2022 – Aivan chante "Dream a little dream of me" de Ella Fitzgerald

Aivan a 13 ans et habite Genève en Suisse. Il va chanter un titre de Ella Fitzgerald : » Dream a little dream of me » Aivan a découvert sa passion pour la musique grâce à sa mamie. Elle l’a initié à tous les grands standards des années 50 à 70 : Louis Armstrong, Elvis Presley, Earth Wind and Fire, etc… Sa mamie le qualifie de mini jazzman, de crooner ! Et c’est bien évidemment en pensant à elle qu’il va monter sur la scène de The Voice ce soir. Aivan aime faire du basket et adore son chien « Nuggets ». Plus tard il aimerait devenir vétérinaire ou joueur de basket. Extrait de the Voice Kids du 3 septembre 2022