The Voice Kids 2022 - Aivan chante "Tu t'en iras" de La Zarra (Finale)

Ce soir, c'est LE grand soir. Nos huit finalistes vont s'affronter pour atteindre le dernier carré et tenter de remporter le trophée The Voice Kids 2022. C'est au tour d'Aivan de présneter sa chanson. Lors de sa demi-finale, il a su nous convaincre grâce au titre "L'envie d'aimer" des Dix Commandements. Pour sa finale, il a décidé de rester dans ce même univers. Il va interpréter "Tu t'en iras" de La Zarra.Va-t-il donner des frissons à son coach et atteindre le carré final ?