The Voice Kids 2022 - Aivan et Raynaud - Une jolie histoire d'amitié

Ils sont vraiment trop choux. Aivan et Raynaud sont devenus amis. Et c'est ensemble, qu'ils iront défendre leur place en finale. Regardez leur réaction ? C'est trop mignon. Extrait de la demi-finale The Voice Kids du 1er octobre 2022