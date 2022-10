The Voice Kids 2022 - Aivan, Raynaud, Nahel, Manon - Qui sont les finalistes de la Team Patrick Fiori ?

En savoir plus sur Guy Raynaud

Ils ont tous bien chanté. Cette phrase « très années 80 », les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre. Et pourtant quand quatre talents si différents proposent des interprétations parfaites, il est très difficile de faire un choix. On a beau être un coach aguerri, on galère. Au terme d’une compétition acharnée, Patrick Fiori a choisi les deux copains : Aivan et Raynaud pour poursuivre l’aventure et partir en finale. Parfois, il faut simplement suivre son instinct. Extrait de la demi-finale The Voice Kids du 1er octobre 2022