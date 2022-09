The Voice Kids 2022 – Anaëlle chante "Aimer à mort" de Louane

Anaëlle a 15 ans et habite à Woustviller en Moselle. Elle va chanter une chanson de Louane : « Aimer à mort ». Anaëlle ne vit que pour la musique. Tous ses sentiments, elle les extériorise en chantant. Fan inconditionnelle de Louane depuis son plus jeune âge, elle marche aujourd’hui dans les pas de son idole en participant à The Voice Kids. Depuis des années Anaëlle travaille sans relâche pour espérer un jour avoir une aussi belle carrière que son modèle. EXTRAIT de The Voice Kids du 3 septembre 2022