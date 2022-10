The Voice Kids 2022 – Arthur chante "Kiss you" de One Direction (Demi-finale)

Arthur a une place particulière dans la Team Julien Doré. Parce que c’est le plus jeune. Il est âgé de 8 ans. Mais en même temps, il possède une audace, une énergie, une façon de bouger et de chanter communicatives. Après Mika (son chanteur préféré) et Ben l’Oncle Soul, Arthur, 8 ans s’attaque à un titre en anglais des One Direction « Kiss You ». Extrait de la demi-finale The Voice Kids du 1er octobre 2022