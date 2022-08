The Voice Kids 2022 - Arthur chante "Love Today" de Mika

Mika ou Julien Doré En savoir plus sur

Arthur habite au Luxembourg. Il va interpréter ce soir un titre de Mika : « Love Today ». Du haut de ses 8 ans, Arthur est le fan numéro 1 de Mika. Il aime sa coiffure, son style vestimentaire et bien évidemment toutes ses chansons. Il sait bien que Mika ne fait pas partie des coachs de The Voice Kids, mais en montant sur scène ce soir, Arthur s’approche tout de même un peu de l’univers de son idole. Avec ses parents, Arthur a fait un tour du monde. Depuis, il souhaite devenir Aventurier. Extrait The Voice Kids du 20 août 2022.