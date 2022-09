The Voice Kids 2022 - Carla et Angelina prennent un coup de vieux avec Nahel

Pour cette nouvelle Battle dans la Team Patrick Fiori, on découvre Elisa, Nahel et Eugénie. Ensemble, ils vont interpréter un titre iconique d’Edith Piaf, repris par Grace Jones : « La vie en rose » sous le regard Bienveillant d’Angelina et Carla toutes deux finaliste et gagnante du Trophée. Qui Sortira vainqueur de cette battle ? Extrait The Voice Kids du 17 septembre 2022